Арда гостува на Кауно Жалгирис

Арда гостува на литовския Кауно Жалгирис в първи двубой от 3-ия предварителен кръг на Лига на конференциите.

Мачът на стадион „Дариус и Гиренас“ в Каунас започва в 19:00 ч. и ще бъде ръководен от Жереми Мюлер (Люксембург).

„Небесносините“ отстраниха финландския ХИК след две равенства – 0:0 в Кърджали и 2:2 в Хелзинки, побеждавайки с дузпи във финландската столица. Това бе и първа елиминация в историята на тима от Кърджали, които обаче все още търсят първата си победа.

Кауно Жалгирис елиминира дотук два опонента – уелския Пенибонт (3:0 и 1:1) и исландския Валур (1:1 и 2:1). Литовците за първи път в своята история елиминираха два поредни тима в европейските клубни турнири.

Предвид кратката история на двата клуба в Европа те никога не са се изправяли срещу друг тим от Литва/България.

Победителят от двойката ще срещне победителя от тази между Ракув (Полша) и Макаби Хайфа (Израел) в плейофния етап на надпреварата.

