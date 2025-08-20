Антони Здравков на 61

Днес бившият футболист и старши треньор на „Левски“ Антони Здравков празнува своя 61-ви рожден ден.

Роден на 20 август 1964 година в София той започва футболната си кариера в родния „Левски“. С екипа на „сините“ записва 56 мача. Шампион на България (1984/85 година) и носител на Купата на страната (1986 година).

Носи още екипите на „Локомотив“ (София), „Янтра“, „Велбъжд“, „Септември“ и португалските „Маритимо“, „Насионал“ и „Бенфика“ (Кастело Бранко). Записва 225 мача и вкарва 16 гола в „А“ група. Има 3 мача за националния отбор на България.

След приключване на състезателната си кариера работи като старши треньор на „Черноморец“ (Бургас) и „Калиакра“ (Каварна). През 2009 година заема поста помощник треньор на „Левски“, а през октомври 2013 става и старши треньор на „сините“. Води още „Ботев“ (Враца), „Лудогорец“, „Царско село“ и „Монтана“.

ПФК „Левски“ честити празника на Антони Здравков и му пожелава много здраве, дълголетие, успехи и бъдещи щастливи мигове с любимия „син” тим.

