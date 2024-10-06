Антон Велков ще дебютира начело на Локо Сф

Спартак Варна приема Локомотив София в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят на „Коритото“ е от 17:30ч. и ще бъде ръководен от Иво Андреев.

Спартак Варна спечели последния си мач срещу Септември София с 1:0 въпреки несигурността в клуба, след като собственикът Павлин Николов заяви, че спира издръжката на клуба и ще осигури средства само за двубоите срещу Септември и Локомотив София. „Соколите“ тръгнаха добре в шампионата преди напускането на Александър Томаш и в момента заемат петото място с 18 точки.

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Локомотив София от своя страна замени Иван Колев с Антон Велков, който ще дебютира в двубоя срещу Спартак. „Железничарите“ нямат победа от 12 август, когато надвиха Септември София с 1:0. В последните си пет мача те записаха три загуби и две равенства с Локомотив Пловдив и Хебър Пазарджик. Столичани са 14-и с 10 точки в актива си.

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БИЛЕТИТЕ

Цени на билетите:

* 8 лв. – пенсионери

* 8 лв. – деца

* 20 лв. – трибуна “Соколъ”

* 20 лв. – нормален

* 20 лв. – гости

* 39 лв. – ВИП

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ЕКИПИТЕ

Спартак Варна: синя фланелка, бели шорти, сини чорапи

Локомотив София: бяла фланелка, черни шорти, бели чорапи

Последният двубой между двата тима за първенство завърши с успех за Локомотив София с 2:1. Тогава точни бяха Антонио Вутов, който в момента играе именно в Спартак, и Юлиан Ненов, който се завърна в Локо през изминалото лято.

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