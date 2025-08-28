Ангел Станков на 72

Днес бившият нападател и треньор на „Левски” Ангел Станков – Геле празнува 72-ри рожден ден.

Играе за „Левски” в периода 1977 – 1981 година и има общо 103 мача и 25 гола със „синята” фланелка. Шампион и носител на Купата на България през сезон 1978/79 година.

Станков е мощен нападател, който не действа само забит в центъра на противниковата защита, а маневрира и по фланговете, където е трудно удържим. Ще се запомни голът му срещу „червените“ през есента на 1977 година, когато с топовен изстрел едва не скъсва мрежата за четвъртия гол при победата с 4:1.

Като треньор работи в Детско-юношеската школа на клуба, в „Беласица“, „Кремиковци“, Академик“ (Свищов) и в Сирия. През пролетта на 1999 година е начело на представителния отбор на „Левски“ и прави невиждан фурор, като от 15-те мача за първенство „сините“ печелят 14 и само един завършва наравно (0:0 срещу „Литекс“), но именно това равенство спира отбора за шампионската титла.

ПФК „Левски” честити празника на Ангел Станков и му пожелава здраве, дълголетие и много щастливи мигове, които да му носи любимият „син” тим.

