Анатоли Нанков: Ясно е, че няма как да надиграем ЦСКА

Старши треньорът на ПФК Монтана Анатоли Нанков определи дузпата, която ЦСКА получи в края на първото полувреме, за ключов момент в срещата между двата тима от 14-ия кръг на efbet Лига.

Чрез нея „червените“ поведоха с 2:1 на своите гости, а в края на двубоя получиха нов наказателен удар и надделяха с 3:1. Монтана изпусна някои възможности, които също бяха отбелязани от Нанков в думите му след срещата, споделени за официалния сайт на клуба и parvaliga.bg.

„Имахме положения, но трябваше да имаме и малко повече късмет. Започнахме много припряно и уплашено в първите 15 минути. След това се опитахме да се представим достойно, особено през второто полувреме. Ясно е, че няма как да надиграем ЦСКА в София, но ако не беше станала дузпата в края на първта част, през втората имахме ситуации, чрез които можехме да направим резултата по-различен. Играчите, които бяха на терена, се стараха много и не си пролича отсъствието на контузените и болни футболисти. Просто ЦСКА има нужната класа.“, сподели след вчерашната среща наставникът на монтанчани.

В следващия кръг Монтана е гост на Славия в София. Срещата е в неделя, 9-ти ноември, от 12:30 часа.

