Анатоли Нанков: Не знам как да успокоя футболистите и как да ги мотивирам да играят

Старши треньорът на ПФК Монтана Анатоли Нанков беше бесен от съдийството в мача от 15-ия кръг на шампионата срещу Славия, загубен с 1:2.

Монтанчани поведоха с 1:0 в гостуването си, след което не беше отсъдена чиста дузпа в тяхна полза при този резултат. Вместо това беше показан жълт картон за симулация на Витиньо. Интересното е, че повторенията показаха очевидната съдийска грешка, но главният рефер Никола Попов не беше извикан да разгледа ситуацията на мониторите на системата за видеоарбитраж.

„Жалко за момчетата. Поздравявам ги за за добрата игра, но не знам как да ги успокоя, какво да им обясня, как да ги мотививам да играят. Чувстваме се сериозно ощетени.“, сподели след срещата Нанков.

Контузията на Дейвид Малембана също беше ключов момент в срещата. Централният бранител напусна принудително в 85-ата минута и само две по-късно „белите“ изравниха. В продълженията те отбелязаха още един гол, с който измъкнаха всички точки от мача.

„Малембана се върна в игра, но не можеше да издържи повече. Той беше, може би, най-добрият футболист на терена.“, добави още Анатоли Нанков.

Травмата на централният бранител е в областта на адукторите, като предстои да се разбере колко сериозна е тя.

