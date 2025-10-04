Александра Вътева стартира на легендарната писта Хокенхайм в Porsche Carrera Cup Germany

Българската състезателка Александра Вътева ще застане днес на стартовата решетка на Hockenheimring в рамките на престижния шампионат Porsche Carrera Cup Germany. Това е едно от най-конкурентните автомобилни първенства в Европа, известно със своята дългогодишна традиция, оспорвани битки и силна конкуренция. Състезанието в Хокенхайм е и последен кръг от календара за сезона.

Само на 21 години, Вътева ще защитава цветовете на елитния тим Proton Huber Competition – утвърден отбор с богата история и множество успехи в Carrera Cup и GT сериите. Подготовката за старта беше интензивна, а партньорството с Proton Huber Competition ѝ дава възможност да се възползва от професионален опит и най-съвременна техническа подкрепа.

„Да стартирам в Carrera Cup именно на Хокенхайм е огромна чест и отговорност. Това е писта с легендарна слава и незабравими емоции. С екипа работихме усилено и вярвам, че ще покажа най-доброто от себе си. Надявам се да зарадвам всички, които ме подкрепят,“ сподели Александра преди състезанието.

Вътева е и единствената жена-пилот сред всички участници този уикенд – факт, който я прави още по-забележителна фигура на стартовата решетка.

Шампионатът Porsche Carrera Cup е уникален със своя формат – всички пилоти се състезават с еднакви автомобили Porsche 911 GT3 Cup. Това поставя на преден план чисто спортните качества – уменията зад волана, дисциплината и стратегическите решения на екипите. Именно затова всяко състезание се превръща в истинска демонстрация на талант и борбен дух.

