Александър Тунчев празнува имен ден

От ПФК Арда отправиха специални пожелания за здраве и успехи към старши треньора на отбора

Старши треньорът на ПФК Арда Александър Тунчев празнува своя имен ден. По този повод ръководството на клуба, футболистите и привържениците отправиха своите поздравления към наставника.

От клуба пожелаха на Тунчев преди всичко здраве и много бъдещи успехи начело на Арда.

„Честит имен ден на старши треньора Александър Тунчев! Ръководството на ПФК АРДА, футболистите и феновете му пожелават здраве и успехи с клуба! Весел празник!“, написаха от клуба.

Александър Тунчев продължава работата си начело на тима, а от Арда използваха празничния повод, за да му пожелаят още много поводи за радост както в личен, така и в професионален план.