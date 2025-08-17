Александър Марков на 64

Днес бившият защитник на „Левски“ Александър Марков празнува 64-ти рожден ден.

Роден на 17 август 1961 година той започва футболната си кариера в родния „Локомотив“ (София). През 1991 година преминава в „Левски“, като записва 94 мача и вкарва 1 гол със синия екип във всички турнири. Трикратен шампион на България (1992/93, 1993/94 и 1994/95 година) и двукратен носител на Купата на страната през (1991 и 1994 година).

Носи още екипите на „Славия“, „Спартак“ (Плевен) и „Сливнишки герой“ (Сливница).

Записва 23 мача за за представителния тим на България. Участинк на Световното първенство през 1986 година в Мексико, вземайки участие в 2 мача на националния отбор.

ПФК „Левски“ честити празника на Александър Марков и му пожелава здраве, успехи и бъдещи щастливи мигове с любимия „син“ тим.

Facebook

Twitter



Shares