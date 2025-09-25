Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на мъжкия национален отбор на България, като договорът му ще бъде за две години.

Това стана ясно след заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, който одобри кандидатурата му за поста. Мястото на Александър Димитров начело на младежкия национален отбор пък ще бъде заето от Тодор Янчев, който ще подпише договор до юни 2026 г. и чието назначение също бе одобрено от днешния Изпълком на БФС.

Официалното представяне на Александър Димитров пред медиите ще се състои утре, 25 септември, от 11:00 ч. в “efbet Национална футболна база” в Бояна и ще бъде излъчено пряко в YouTube канала на БФС.

Дебютът на новия селекционер ще бъде на 11 октомври в домакинската световна квалификация с Турция от 21:45 ч. на Националния стадион “Васил Левски” в София. На 14 октомври България гостува на Испания във Валядолид.

Веднага след днешното заседание на Изпълкома се проведе пресконференция, на която президентът на БФС Георги Иванов заяви: “Спряхме се на Александър Димитров, защото той познава много добре ситуацията и за него би било най-лесно да се адаптира към обстановката. Той работи от много години във федерацията, познава отлично футболистите и си заслужи мястото, за да води мъжкия национален отбор на България. Пожелавам му успех, защото успехите на националния отбор са на всички българи. Убеден съм, че тази селекция на България има по-голям потенциал, отколкото показа в мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години и да постигне по-големи резултати от всички свои предшественици.”

Броени минути след официалното си назначение Александър Димитров заяви: “Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие да поема мъжкия национален отбор на България. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност пред цялата страна, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България. Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция.”

В щаба на новия селекционер като помощник-треньори влизат Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров. През последните 7 години – от декември 2018 г. до момента – Александър Димитров бе селекционер на младежкия национален отбор. Преди това е водил съответно и юношеските селекции на България до 19 и 17 г. През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в тази възрастова категория, след като печели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно – през 2015 г. – води и лъвчетата до 17 г. на еврофиналите в България.

В треньорската си кариера Александър Димитров е бил още пом.-треньор на младежкия национален отбор на България, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в родни клубове като Берое (Стара Загора), Локомотив (Горна Оряховица), Конелиано (Герман), Витоша (Бистрица) и Ботев (Пловдив).

