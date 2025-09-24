„Академия ВР“ спечели турнира NOSTRO CUP 2025

Надпреварата, организирана от Академия „Левски“ бе за деца родени през 2015 година и се проведе на 22 септември на стадион „Георги Аспарухов“ по правилата на Футбол 7.

Участие в турнира взеха отборите на „Левски“, „Септември“, „Етър“ (Велико Търново), „Олимпия“, „Славия“, „Академия ВР“, „Пирин“ (Благоевград) и „Футболна академия Карлово“, които бяха разделени в 2 групи по 4 тима.

Възпитаниците на треньора Християн Христов откриха турнира срещу „Септември“ и постигнаха класическа победа с 3:0. В следващите мачове от групата „сините“ записаха нови убедителни успехи – 9:1 над „Етър“ и 11:1 над „Олимпия“, печелейки първото място в групата.

Съперник на „Левски“ на ½ финала бе „Славия“. След зрелищен двубой, приключил при резултат 3:3, „сините“ показаха характер и се наложиха след изпълнение на дузпи с 3:2, което им осигури място на финала.

В спора за трофея съперник на момчетата от Академия „Левски“ бе „Академия ВР“. Играчите на треньора Християн Христов поведоха в резултата, но след драматичен обрат отстъпиха с 1:2.

В мача за бронзовите медали „Славия“ победи „Септември“ с 5:0. В срещата за 5/6 място „Етър“ надделя над „Пирин“ с 4:1. На 7-мо място завърши „Олимпия“ след победа с 4:1 над „Футболна академия Карлово“.



За „Най–добър вратар“ на турнира беше отличен Симеон Стефанов от „Етър“.

Приза за „Най-добър защитник“ получи Марио Костадинов от „Септември“.

За „Най-добър полузащитник“ бе определен Димитър Ризов от „Академия ВР“.

Наградата за „Най-полезен играч“ на турнира бе присъдена на Виктор Видолов от „Левски“.

Голмайстор на турнира стана Борис Мавродиев от „Славия“.

Купата за „Феърплей“ отиде при „Футболна академия Карлово“.

Спонсорът на „Академия Левски“ – Nostro.bg осигури много награди и подаръци, създавайки празнична атмосфера както за децата, така и за техните родители.

