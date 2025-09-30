Академия Септември с 3 победи, 1 равенство и 1 загуба

Академия Септември записа 3 победи, 1 равенство и 1 загуба в елитните дивизии на детско-юношеския футбол, в това число влиза и двубоя на дублиращия тим на септемврийци в Югозападната Трета лига.

Добър мач и минимална загуба за дублиращият отбор на Септември. Играчите на Андрей Андреев отстъпиха на Витоша Бистрица с 1:0 в здрав мач, в който опита надделя над младостта!

Кристиан Петров спаси дузпа, а с капитанската лента отбора бе изведен от 16-годишният Никола Генчев!

Разгромна победа за Септември U18 в елитната юношеска група до 18 години. Играчите на Виктор Димитров победиха с 13:2 гостите от Янтра Габрово!

4 гола отбеляза Васил Василев, по 2 реализираха Йордан Аталъков, Мариян Воденичаров, Калоян Стоянов и Велин Димитров, а един гол добави и Младен Петков!

Отборът на Септември U17 се върна на победният път в елитната юношеска група до 17 години с убедителна победа над Спартак Плевен с 6:0.

Точни за играчите на Петър Василев бяха Виктор Добрев с хеттрик, Антон Даскалов, Йоан Андреев и Калоян Рангочев!

Нулево равенство за Септември U16 и Пирин Благоевград в елитната юношеска група до 16 години. В здрав и изнервен мач, играчите на Мирослав Тодоров не съумяха да отбележат попадение и се лишиха от домакинска победа.

Септември U15 записа класическа победа с 3:0 над Добруджа в елитната юношеска група до 15 години. Точни за играчите на Костадин Хазуров бяха Давид Георгиев, Александър Тошев и Тихомир Маринов.

