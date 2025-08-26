Академия Септември изпраща успешна седмица – 5 от 5 победи

Академията на Септември изпраща успешна седмица, след като всички детско-юношески гарнитури на септемврийци записаха победа в своите мачове.

Отборите на Септември взеха участие в Елитните дивизии от 15-18 годишна възраст, същите и дублиращи се в Югозападната Трета лига.

Отборът на Септември U15 записа победа във втория кръг на елитната юношеска група до 15 години, след като разби с 5:1 Шипка Старс у дома!

Играчите на Костадин Хазуров бяха по – добрият през целия двубой и заслужено се поздравиха с нови три точки след два гола на Александър Тошев, Никола Радев, Давид Георгиев и Теодорнайотов добавиха по още едно попадение!

Септември U16 записа втора победа в елитната юношеска група до 16 години, след като се наложи с 3:1 над Ботев Враца у дома Точни за септемврийци бяха Георги Цепов, Александър Динев и Максим Димитров!

Отборът на Септември U17 победи категорично Арда Кърджали като гост с 5:0. Играчите на Петър Василев бяха по – добрият отбор на терена през целия двубой. Две попадения притежават Андрей Грозданов, а по един добави Мартин Кузманов, Александър Маринов и Александър Сираков!

Отборът на Септември U18 записа трудна победа в гостуването си на Арда Кърджали. В здрав мач, играчите на Виктор Димитров излязоха победители, след като се наложиха с минималното 1:0, след гол на Йордан Аталъков в 71′ минута.

Дублиращият отбор на Септември записа нова страхова победа в Югозападната Трета лига, след като отборът на домакинството е в Банско. Играчите на Андрей Андреев взеха три точки след резултат 3:2, който ги следва във втората позиция във временното класиране. Септемврийци водеха на полувремето с 2:1 след главата на Александър Джамов и Марсел Бибишков, а през втората част Димитър Иванов бе изгонен и тимът остана с човек по – малко! Гостите изравниха от дузпа, а в последната минута на срещата страхотно изпълнение от фаул на Александър Джамов оформи крайното 3:2!

