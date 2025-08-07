Академия на ЦСКА обявява кастинг за прием на деца

Академията на ЦСКА обявява кастинг за прием на деца, родени през 2019 и 2020 година.

Той ще се проведе на 7 септември (събота) от 10:00 до 13:00 часа в спортна зона Герман, където децата ще имат възможност да покажат своите умения пред треньорския екип на Академията.

Треньори на тази възрастова група ще бъдат Асен Асенов и Иво Маринков – специалисти с опит в работата с най-малките и отдаденост към развитието на млади таланти.

Можете да се запишете на телефон: +359 806 450662/+359 88 7290437 или на e-mail: academy@cska.bg

Крайният срок за записване е 1 септември!

Децата в школата на ЦСКА са освободени от месечни такси, а клубът поема всички разходи на младите таланти.

За повече информация и подробности относно организацията на кастинга, моля следете официалния сайт на ЦСКА или социалните мрежи на академията.

