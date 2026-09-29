Академия „Левски“ с дерби срещу ЦСКА и гостувания в Разлог и Пловдив

Юношеските формации на „сините“ са изправени пред наситена програма от 30 септември до 4 октомври

Юношеските формации на Академия „Левски“ се подготвят за поредица от двубои в различните възрастови групи и първенства. В програмата попадат срещи за Купата на БФС, Столичното първенство, Югозападната Трета лига и Елитните групи U15 и U16.

Началото ще бъде поставено на 30 септември, сряда, от 14:00 часа, когато „Левски“ приема ЦСКА във втория кръг за Купата на БФС U14 – област София. Дербито ще се играе на изкуствения терен на стадион „Георги Аспарухов“.

На 3 октомври, събота, предстоят още два мача. От 9:00 часа „Левски“ гостува на „Академия Септември“ в среща от шестия кръг на Столичното първенство U14. Двубоят ще се проведе на терена на 57 СУ „Свети Наум Охридски“ в София.

Същия ден от 16:00 часа „Левски II“ ще гостува на „Пирин“ (Разлог) в двубой от десетия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата ще се играе на стадион „Септември“ в Разлог.

Програмата продължава на 4 октомври, неделя, с две гостувания на „Локомотив“ (Пловдив).

От 11:00 часа формацията на „Левски“ до 15 години ще се изправи срещу пловдивчани в мач от осмия кръг на Елитната група U15.

Два часа по-късно – от 13:00 часа, на стадион „Локомотив“ ще започне и срещата между двата клуба от осмия кръг на Елитната група U16.

Програма:

30 септември, 14:00 ч. – „Левски“ – ЦСКА, Купа БФС U14

– „Левски“ – ЦСКА, Купа БФС U14 3 октомври, 09:00 ч. – „Академия Септември“ – „Левски“, Столично първенство U14

– „Академия Септември“ – „Левски“, Столично първенство U14 3 октомври, 16:00 ч. – „Пирин“ (Разлог) – „Левски II“, Югозападна Трета лига

– „Пирин“ (Разлог) – „Левски II“, Югозападна Трета лига 4 октомври, 11:00 ч. – „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“, Елитна група U15

– „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“, Елитна група U15 4 октомври, 13:00 ч. – „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“, Елитна група U16