сряда, септември 3, 2025
Последни:
Спорт

Академия „Левски“ с 8 национални състезатели

Редактор

Осем футболисти на Академия „Левски“ получиха повиквателни за националните отбори на България до 15 и до 17 години в началото на месец септември 2025 г.

Вратарят Алек Здравков, защитникът Александър Ценов, полузащитниците Георги Камбитов и Ернан Ангелов и нападателят Лазар Петров получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 17 години за тренировъчен лагер и контролни срещи в Германия с „Борусия“ (Дортмунд) U17 (6 септември) и Вестфалия U17 (9 септември и 11 септември).

Защитникът Валентин Петров и полузащитниците Емилиян Николов и Ландон Йескас са  повикани в юношеския национален отбор на България до 15 години за тренировъчен лагер в София и контролни срещи със „Септември“ (София) U16 (9 септември) и „Славия“ U16 (10 септември).

Академия „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националния екип на България.

Интересно от мрежата

Вижте още

Локо Пд пусна билетите за домакинството на Добруджа 

Редактор

Ботев Пд организира екскурзия за феновете за гостуването на Берое

Редактор

Спартак Вн разясни ситуацията около отбора

Редактор

Pin It on Pinterest