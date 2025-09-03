Академия „Левски“ с 8 национални състезатели

Осем футболисти на Академия „Левски“ получиха повиквателни за националните отбори на България до 15 и до 17 години в началото на месец септември 2025 г.

Вратарят Алек Здравков, защитникът Александър Ценов, полузащитниците Георги Камбитов и Ернан Ангелов и нападателят Лазар Петров получиха повиквателни за юношеския национален отбор на България до 17 години за тренировъчен лагер и контролни срещи в Германия с „Борусия“ (Дортмунд) U17 (6 септември) и Вестфалия U17 (9 септември и 11 септември).

Защитникът Валентин Петров и полузащитниците Емилиян Николов и Ландон Йескас са повикани в юношеския национален отбор на България до 15 години за тренировъчен лагер в София и контролни срещи със „Септември“ (София) U16 (9 септември) и „Славия“ U16 (10 септември).

Академия „Левски“ пожелава успех на всички свои футболисти с националния екип на България.

