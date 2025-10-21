Академия „Левски“ с 4 национални състезатели



Четирима футболисти от Академия „Левски“ получиха повиквателни за националния отбор на България до 17 години за европейските квалификации от 28 октомври до 3 ноември 2025 година в Словакия.

Вратарят Алек Здравков, защитникът Александър Ценов, полузащитникът Ернан Ангелов и нападателят Андрей Нешев са част от националния отбор за двубоите с връстниците им от Словакия (28 октомври), Швейцария (31 октомври) и Сан Марино (3 ноември).

Академия „Левски“ пожелава успех на „сините“ футболисти с националния екип на България.

