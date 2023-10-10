вторник, октомври 10, 2023
Последни:
Спорт

Академия Ботев Враца – резултати и програма

Редактор

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАЧОВЕТЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

4 октомври (сряда)

Набор 2006, Купа на БФС
Левски София – БОТЕВ 4:1

5 октомври (четвъртък)

Набор 2010, Купа на БФС
БОТЕВ – Спартак Плевен 3:0

7 октомври (събота)

Набор 2015/16, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Радецки 1 – 8:5
БОТЕВ 1 – Оряхово 0:1

Набор 2013/14, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Оряхово 15:0
БОТЕВ 2 – Радецки 1 – 17:0

Набор 2009/2010, деца

БОТЕВ – Монтана 1:1

8 октомври (неделя)

Набор 2012, Футбол 9
БОТЕВ – Радецки 3:0

Набор 2007/08, младша възраст
Ботев Дебелец – БОТЕВ 0:7

А Областна група
БОТЕВ 3 – Огоста Хайредин 2:0

Набор 2011, Футбол 11

БОТЕВ – Дунав Сел. 15:0

Интересно от мрежата

Вижте още

Черно море с разгром срещу Спартак във варненското дерби при U15

Редактор

Мнението на Стойчо Стоев след загубата срещу Хебър

Редактор

Левски се похвали със седем национали

Редактор

Pin It on Pinterest