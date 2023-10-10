Академия Ботев Враца – резултати и програма
РЕЗУЛТАТИ ОТ МАЧОВЕТЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ
4 октомври (сряда)
Набор 2006, Купа на БФС
Левски София – БОТЕВ 4:1
5 октомври (четвъртък)
Набор 2010, Купа на БФС
БОТЕВ – Спартак Плевен 3:0
7 октомври (събота)
Набор 2015/16, Футбол 5
БОТЕВ 2 – Радецки 1 – 8:5
БОТЕВ 1 – Оряхово 0:1
Набор 2013/14, Футбол 7
БОТЕВ 1 – Оряхово 15:0
БОТЕВ 2 – Радецки 1 – 17:0
Набор 2009/2010, деца
БОТЕВ – Монтана 1:1
8 октомври (неделя)
Набор 2012, Футбол 9
БОТЕВ – Радецки 3:0
Набор 2007/08, младша възраст
Ботев Дебелец – БОТЕВ 0:7
А Областна група
БОТЕВ 3 – Огоста Хайредин 2:0
Набор 2011, Футбол 11
БОТЕВ – Дунав Сел. 15:0