Академия Ботев Вр – резултати и програма
РЕЗУЛТАТИ
26 септември (вторник)
Набор 2006, Купа на БФС
БОТЕВ – Монтана 5:3
28 септември (четвъртък)
Набор 2010, Купа на БФС
Локомотив Мездра – БОТЕВ 2:3
30 септември (събота)
Набор 2009/10
Спартак Плевен – БОТЕВ – отложен
Набор 2015/2016 – Футбол 5
БОТЕВ 2 – Оряхово 7:1
БОТЕВ 1 – Локомотив Мездра 1:2
Набор 2013/2014 – Футбол 7
БОТЕВ 1 – Локомотив Мездра 1:3
БОТЕВ 2 – Оряхово 14:0
Набор 2010, Купа на БФС
БОТЕВ – ДФК Видин 2:1
1 октомври (неделя)
Набор 2012 – Футбол 9
Монтана – БОТЕВ 2:2
Набор 2007/08, Младша възраст
БОТЕВ – Лато 3:0 (служебно)
ПРОГРАМА – 4-8 октомври
4 октомври (сряда)
Набор 2006, Купа на БФС
16:00 – Левски София – БОТЕВ
5 октомври (четвъртък)
Набор 2010, Купа на БФС
15:00 – БОТЕВ – Спартак Плевен
7 октомври (събота)
Набор 2015/16, Футбол 5
11:30 – БОТЕВ 2 – Радецки 1
12:30 – БОТЕВ 1 – Оряхово
Набор 2013/14, Футбол 7
11:30 – БОТЕВ 1 – Оряхово
12:30 – БОТЕВ 2 – Радецки 1
Набор 2009/2010, деца
13:00 – БОТЕВ – Монтана
8 октомври (неделя)
Набор 2012, Футбол 9
10:30 – БОТЕВ – Радецки
Набор 2007/08, младша възраст
13:00 – Ботев Дебелец – БОТЕВ
А Областна група
16:00 – БОТЕВ 3 – Огоста Хайредин