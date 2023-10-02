понеделник, октомври 2, 2023
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Спорт

Академия Ботев Вр – резултати и програма

Редактор

РЕЗУЛТАТИ

26 септември (вторник)

Набор 2006, Купа на БФС
БОТЕВ – Монтана 5:3

28 септември (четвъртък)

Набор 2010, Купа на БФС
Локомотив Мездра – БОТЕВ 2:3

30 септември (събота)

Набор 2009/10
Спартак Плевен – БОТЕВ – отложен

Набор 2015/2016 – Футбол 5
БОТЕВ 2 – Оряхово 7:1
БОТЕВ 1 – Локомотив Мездра 1:2

Набор 2013/2014 – Футбол 7
БОТЕВ 1 – Локомотив Мездра 1:3
БОТЕВ 2 – Оряхово 14:0

Набор 2010, Купа на БФС
БОТЕВ – ДФК Видин 2:1

1 октомври (неделя)

Набор 2012 – Футбол 9
Монтана – БОТЕВ 2:2

Набор 2007/08, Младша възраст
БОТЕВ – Лато 3:0 (служебно)

ПРОГРАМА – 4-8 октомври

4 октомври (сряда)

Набор 2006, Купа на БФС
16:00 – Левски София – БОТЕВ

5 октомври (четвъртък)

Набор 2010, Купа на БФС
15:00 – БОТЕВ – Спартак Плевен

7 октомври (събота)

Набор 2015/16, Футбол 5
11:30 – БОТЕВ 2 – Радецки 1
12:30 – БОТЕВ 1 – Оряхово

Набор 2013/14, Футбол 7
11:30 – БОТЕВ 1 – Оряхово
12:30 – БОТЕВ 2 – Радецки 1

Набор 2009/2010, деца

13:00 – БОТЕВ – Монтана

8 октомври (неделя)

Набор 2012, Футбол 9
10:30 – БОТЕВ – Радецки

Набор 2007/08, младша възраст
13:00 – Ботев Дебелец – БОТЕВ

А Областна група
16:00 – БОТЕВ 3 – Огоста Хайредин

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