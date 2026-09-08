Академия БФС с първо участие на турнир след старта на проекта

Футболистите от набор 2013 изиграха пет срещи на Bionat Plovdiv Cup 2026, като основният фокус беше върху развитието на младите таланти, а не върху крайния резултат

Академия БФС записа първото си участие в турнир след старта на проекта. Футболистите от набор 2013 премериха сили с някои от водещите отбори в страната по време на Bionat Plovdiv Cup 2026.

Участието в Пловдив дойде малко повече от месец след началото на същинската работа с първия випуск на Академията и даде възможност на треньорския щаб да проследи развитието на младите футболисти в реална състезателна среда.

В рамките на турнира отборът изигра пет двубоя. Основната задача пред треньорите беше да установят доколко децата успяват да прилагат наученото по време на тренировките и как реагират при по-високо игрово темпо и напрежение.

Лъчезар Димов: Можем да извлечем много полезни изводи

Директорът „Развитие на детско-юношески футбол“ към БФС Лъчезар Димов подчерта значението на първите официални срещи за развитието на проекта.

„Мачовете бяха важни, за да видим до каква степен играчите възприемат всичко научено до момента в този един месец от съществуването на Академията и как го прилагат срещу най-добрите отбори в страната“, коментира Димов.

По думите му петте изиграни срещи предоставят ценна информация за представянето на младите футболисти и дават ключови насоки за бъдещия тренировъчен процес.

Резултатът не е самоцел

По време на турнира треньорите са наблюдавали не само чисто футболните качества на децата, но и начина, по който те взимат решения на терена, комуникират помежду си и се адаптират към различни игрови ситуации.

Сред важните компоненти са били още дисциплината и поведението на футболистите като част от един отбор.

Този подход следва основната философия на Академия БФС – крайният резултат да не бъде самоцел, а всеки мач да бъде част от процеса на обучение и развитие на младите играчи.

Състезателната среда позволява на треньорите да установят кои елементи от работата през седмицата вече са усвоени и върху какво трябва да бъде поставен по-силен акцент в бъдеще.

Турнирът дава насоки за следващия етап

След петте двубоя на Bionat Plovdiv Cup 2026 треньорският щаб вече разполага с допълнителна база за анализ както на индивидуалното, така и на колективното представяне на футболистите.

Изводите от първото турнирно участие ще бъдат използвани в ежедневната работа на Академия БФС.

Целта е натрупаният опит в Пловдив да помогне при определянето на следващите акценти в подготовката и постепенното развитие на футболистите от първия випуск на Академията.