83 години от рождението на непрежалимия Добромир Жечев

Днес се навършват 83 години от рождението на легендарния бранител на „Левски“ Добромир Жечев.

Роден на 12 ноември 1942 година в София, той ни напусна преди месец – на 12 октомври 2025 година.

Добромир Жечев играе за „сините“ от 1969 до 1975 година, записвайки 193 мача със 16 гола.

Двукратен шампион на България (1969/70 и 1973/74 година) и двукратен носител на Купата на страната (1969/70 и 1970/71 година).

Има 73 мача и 2 гола в националния отбор, като 9 пъти е негов капитан. Дебютира на 16 юни 1961 година при победата с 2:0 над Финландия в Хелзинки. Последният му мач е на 1 юни 1974 година срещу Англия в София (0:1). Има 2 мача за „Б“ националния, 2 мача за младежкия и 9 мача с 1 гол за юношеския национален отбор.

Добромир Жечев е единственият български футболист с участия на четири световни първенства – 1962 година в Чили (1 мач), 1966 година в Англия (3 мача), 1970 година в Мексико (2 мача, вкарва гола срещу Мароко, за равенството 1:1) и 1974 година в Германия.

Европейски шампион за юноши от първенството през 1959 година, което се провежда в България. Играе сигурно и всеотдайно, с висок спортен дух. „Заслужил майстор на спорта“ от 1965 година.

Като треньор води гръцките „Арис“, „Янина“ и „Верия“. Помощник-треньор на националния отбор, а веднъж е начело на тима заедно с Цветан Илчев, Янко Динков и Йончо Арсов. По-късно е треньор на „Левски“ от 1981 до 1983 година и през сезон 1988/89 година, като печели Купата на България през 1982 година. Води още „Хасково“, „Беласица“, „Локомотив“ (Горна Оряховица), „Дунав“, „Ботев“ (Враца), „Академик“ (Свищов), а също и отбори в Кипър, Саудитска Арабия и Алжир.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Добромир Жечев.

