82 години от рождението на Васил Митков – Шопа

Днес се навършват 82 години от рождението на един от паметните „сини” футболисти – Васил Митков-Шопа.

Силен физически, бърз и резултатен нападател.

Роден на 17 септември 1943 година в София той стартира футболната си кариера през 1962 година в родния „Спартак“. През 1968 година „Левски“, като носи „синята“ фланелка до 1975 година, записвайки 183 мача и 73 гола.

С екипа на „Левски“ е двукратен шампион на България (1969/70 и 1973/74 година) и двукратен носител на Купата на страната (1970 и 1971 година).

Има 17 мача и 5 гола за националния отбор на България в периода 1967 – 1972 година. Участва на Световното първенство през 1970 година в Мексико записвайки 2 мача с 1 гол.

Носител на званието „Майстор на спорта“ от 1969 година.

Дългогодишен треньор в детско-юношеската школа на „Левски“.

Отива си от този свят на 17 март 2002 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Васил Митков-Шопа.

