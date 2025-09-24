сряда, септември 24, 2025
82 години от рождението на Александър Манолов

Днес се навършват 82 години от рождението на един от големите „сини“ играчи Александър Манолов.

Роден на 24 септември 1943 година Манолов е юноша на „Левски“ и републикански шампион със старшата възраст на родния клуб през 1961 година.

За „Левски“ играе от 1965 до 1969 година, като записва 82 мача и отбелязва 4 гола във всички турнири. Двукратен шампион (1964/65 и 1967/68 година) и Носител на купата на страната (1967 година).

Освен за „сините“ е играл и за отборите на „Пирин“, „Добруджа“ и „Дунав“ (Русе).

Почти 20 години Сашо Манолов бе водачът на „сините“ ветерани и като организатор винаги бе в основата на всички сбирки, чествания, годишнини, както и на редовните футболни мачове между ветераните – както у нас, така и в чужбина.

Напусна ни на 1 февруари 2019 година.

ПФК „Левски“ се покланя пред светлата памет на Александър Манолов.

