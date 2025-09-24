82 години от рождението на Александър Манолов



Днес се навършват 82 години от рождението на един от големите „сини“ играчи Александър Манолов.

Роден на 24 септември 1943 година Манолов е юноша на „Левски“ и републикански шампион със старшата възраст на родния клуб през 1961 година.

За „Левски“ играе от 1965 до 1969 година, като записва 82 мача и отбелязва 4 гола във всички турнири. Двукратен шампион (1964/65 и 1967/68 година) и Носител на купата на страната (1967 година).

Освен за „сините“ е играл и за отборите на „Пирин“, „Добруджа“ и „Дунав“ (Русе).

Почти 20 години Сашо Манолов бе водачът на „сините“ ветерани и като организатор винаги бе в основата на всички сбирки, чествания, годишнини, както и на редовните футболни мачове между ветераните – както у нас, така и в чужбина.

Напусна ни на 1 февруари 2019 година.

ПФК „Левски“ се покланя пред светлата памет на Александър Манолов.

