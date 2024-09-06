8 кръг Втора лига – програма
Втора лига – VIII кръг
7 септември (събота), 17:00 часа
ЦСКА 1948 СОФИЯ II – БОТЕВ ПЛОВДИВ II
Главен съдия: Красимир Кръстев
ДУНАВ РУСЕ – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Главен съдия: Валентин Стефанов
ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – МИНЬОР ПЕРНИК
Главен съдия: Владимир Вълков
СПОРТИСТ СВОГЕ – ЯНТРА ГАБРОВО
Главен съдия: Петър Николов
Главен съдия: Станимир Тодоров
Главен съдия: Димо Димов
7 септември (събота), 18:30 часа
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – пряко по Диема Спорт
Главен съдия: Станимир Тренчев
7 септември (събота), 19:00 часа
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – МАРЕК ДУПНИЦА
Главен съдия: Кристиян Тодоров
9 септември (понеделник), 17:00 часа
Главен съдия: Вилиян Видинов
ЦСКА СОФИЯ II – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ОТЛОЖЕН