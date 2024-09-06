петък, септември 6, 2024
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Спорт

8 кръг Втора лига – програма

Редактор

Втора лига – VIII кръг

7 септември (събота), 17:00 часа

ЦСКА 1948 СОФИЯ II – БОТЕВ ПЛОВДИВ II

Главен съдия: Красимир Кръстев

ДУНАВ РУСЕ – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР

Главен съдия: Валентин Стефанов

ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – МИНЬОР ПЕРНИК

Главен съдия: Владимир Вълков

СПОРТИСТ СВОГЕ – ЯНТРА ГАБРОВО

Главен съдия: Петър Николов

ФРАТРИЯ ВАРНА – МОНТАНА

Главен съдия: Станимир Тодоров

СПАРТАК ПЛЕВЕН – НЕСЕБЪР

Главен съдия: Димо Димов

7 септември (събота), 18:30 часа

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – пряко по Диема Спорт

Главен съдия: Станимир Тренчев

7 септември (събота), 19:00 часа

ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – МАРЕК ДУПНИЦА

Главен съдия: Кристиян Тодоров

9 септември (понеделник), 17:00 часа

ЛОВЕЧ – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ

Главен съдия: Вилиян Видинов

ЦСКА СОФИЯ II – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II – ОТЛОЖЕН

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