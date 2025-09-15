70 години Петър Зехтински

„Жълто-черното“ семейство отбеляза тържествено 70-годишния юбилей на великия Петър Зехтински.

Емоционалното събитие се състоя на стадион „Христо Ботев“, където Зико е носил множество радост на пловдивската публика.

На тържествената церемония присъстваха футболистите от представителния отбор, десетки легендарни футболисти, множество фенове, представители на местната власт и БФС.

Легендарният Петър Зехтински се обърна към настоящите играчи и им даде насоки за повишаване на самочувствието и подобряване на спортните резултати. Всички пожелаха на Зико крепко здраве и радостни моменти с любимия отбор.

