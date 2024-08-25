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Спорт

6 кръг Втора лига – програма

Редактор

25 август (неделя), 18:00 часа

ЛОВЕЧ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Любослав Любомиров

ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – МОНТАНА
Рефер: Красимир Кръстев

СПОРТИСТ СВОГЕ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Георги Стоянов

ФРАТРИЯ – НЕСЕБЪР
Рефер: Стоян Арсов

ЦСКА СОФИЯ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Христо Минчев

25 август (неделя), 20:00 часа

ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Рефер: Тодор Киров

ДУНАВ РУСЕ – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Светослав Лазаров

26 август (понеделник), 18:00 часа

МАРЕК ДУПНИЦА – БОТЕВ ПЛОВДИВ II
Рефер: Станислав Апостолов

ЦСКА 1948 СОФИЯ II – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Димитър Буров

27 август (вторник), 19:00 часа

ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – пряко по Диема спорт
Рефер: Мариян Гребенчарски

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