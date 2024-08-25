6 кръг Втора лига – програма
25 август (неделя), 18:00 часа
ЛОВЕЧ – ЯНТРА ГАБРОВО
Рефер: Любослав Любомиров
ДОБРУДЖА ДОБРИЧ – МОНТАНА
Рефер: Красимир Кръстев
СПОРТИСТ СВОГЕ – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД II
Рефер: Георги Стоянов
ФРАТРИЯ – НЕСЕБЪР
Рефер: Стоян Арсов
ЦСКА СОФИЯ II – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Христо Минчев
25 август (неделя), 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА – СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР
Рефер: Тодор Киров
ДУНАВ РУСЕ – МИНЬОР ПЕРНИК
Рефер: Светослав Лазаров
26 август (понеделник), 18:00 часа
МАРЕК ДУПНИЦА – БОТЕВ ПЛОВДИВ II
Рефер: Станислав Апостолов
ЦСКА 1948 СОФИЯ II – БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ
Рефер: Димитър Буров
27 август (вторник), 19:00 часа
ПИРИН БЛАГОЕВГРАД – ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – пряко по Диема спорт
Рефер: Мариян Гребенчарски