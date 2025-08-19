4 победи и 1 загуба за ДЮШ на Септември

Академията на Септември стартира сезона в Елитните дивизии, като всичките формации от 15 до 18-годишна възраст, включително и дублиращият тим в Югозападната Трета лига, играха през уикенда. Четири от петте отбора на септемврийци записаха победи, като единствено 17-годишните отстъпиха.

Дубълът на септемврийци взе минимална победа с 1:0 при гостуването си на Пирин Гоце Делчев в двубой от втория кръг на Югозападната Трета лига. Единственото попадение в срещата реализира Никола Ангелов.

18-годишните юноши на Септември стартираха сезона по впечатляващ начин, след като постигнаха категорична победа с 5:1. Голмайстори за септемврийци станаха Никола Генчев от дузпа, Лео Димитров, Венислав Михайлов, Васил Василев и Велин Димитров.

Септември U17 отстъпи с 2:3 в зрелищен двубой като домакин. Съперникът откри резултата след грешка на Васил Агушев, но Виктор Добрев изравни от дузпа в 24-ата минута. Малко по-късно гостите отново поведоха, също от наказателен удар. В 54-ата минута Александър Маринов вкара красиво попадение за 2:2, но само три минути по-късно резултатът отново бе обърнат в полза на противника, който си тръгна с победата.

Юношите до 16 години започнаха кампанията с успех, след като направиха пълен обрат и спечелиха с 2:1. За септемврийци точни бяха Антони Александров и Никола Костов.

U15 откриха сезона с победа с 3:1 като гости. Головете за септемврийци реализираха Теодор Панайотов, Боян Манов и Давид Георгиев. За съжаление, двубоят бе помрачен от тежка контузия на Александър Шопов, който е с фрактура на ръката и ще отсъства шест месеца от терените.

