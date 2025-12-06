300 бойци от 21 държави севключиха във финалния SENSHI лагер за годината

В последния за годината тренировъченлагер на SENSHI, който започна във Варна, се включиха 300 състезатели и емблематичниинструктори от 21 държави. В рамките на четиридневната програма бойците тренират подръководството на утвърдени имена отсветовната сцена в кикбокса и киокушинкарате. Сред гост-инструкторите са легендитена К-1 Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Зауери Алберт Краус, които водят кикбоксмодулите. Тренировките по киокушин серъководят от шихан Асен Асенов, сенсейТариел Николeйшвили, сенсей ЗахариДамянов, сенсей Ян Сокуп и сенсей ПетърМартинов.

Първият ден на лагера започна в 8:00 ч. съссутрешни занятия в SENSHI Gym и зала „Черноморе“, включващи отделни и комбиниранитренировки по кикбокс и киокушин. В следобедните часове са планиранидопълнителни тренировъчни сесии, както и открита тренировка за медии с част отучастниците в предстоящата бойна галаSENSHI 29.

Вечерта бойците имаха възможността даприсъстват на церемонията „Златен пояс“ 2025 – годишните награди на Националната асоциация на бойнитеспортове. Събитието се проведе в хотел EnsanaAquahouse в курорта „Св. Св. Константин и Елена“.

Лагерът продължава на 6 декември с дветренировъчни сесии, а от 19:00 часа в Дворецана културата и спорта в гр. Варна ще се състоигалавечерта SENSHI 29. Финалът на лагера е предвиден за 7 декември, когато сутрешнитетренировки ще бележат и официалния край на SENSHI сезона за 2025 г.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и„Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg,KWUnion.com, KyokushinКarate.News иFighto.News.

