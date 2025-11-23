3 от 3 за България U15 след 2:1 над Черна гора

Юношеският национален отбор на България до 15 години постигна отличен резултат на турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Молдова, като записа три победи от три изиграни срещи.

След успехите с 2:1 срещу домакините и категоричното 5:1 над Азербайджан, „лъвчетата“ на селекционера Петър Карачоров затвърдиха силното си представяне с нова победа – 2:1 срещу Черна гора. Даниел Лилковски и Емилиян Николов бяха точни в последната среща и донесоха заслужен успех на тимa.

Българският отбор показа стабилност, характер и качествен футбол през целия турнир, като доминираше в големи периоди от своите мачове и демонстрира видимо развитие в играта.

„Лъвчетата“ се завръщат у дома с максимален актив и ценен международен опит, който ще подпомогне развитието в следващите етапи от подготовката им.

Стартов състав на България U15 срещу Черна гора:

12. Алекс Байрактаров (в), 4. Васил Варгулев, 5. Борис Стефанов, 3. Галин Димитров (к), 8. Иван Делев, 9. Красимир Илчев, 2. Румен Даскалов, 6. Ник Георгиев, 14. Теодор Матев, 10. Даниел Лилковски, 20. Йоан Йорданов.

