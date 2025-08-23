23 август 2006 г. – Денят, в който „Левски“ влезе в историята

На днешната дата преди 19 години ПФК „Левски“ постигна нещо, което дотогава изглеждаше като мечта – класира се за груповата фаза на Шампионската лига и стана първият български отбор, направил това.

След победа с 2:0 в София, на 23 август 2006 г. „сините“ гостуват на Киево във Верона за решителния реванш от третия квалификационен кръг. Пред погледа на над 23 000 зрители на стадион „Марк’Антонио Бентегоди“ двубоят завършва 2:2, а „Левски“ продължава напред с общ резултат 4:2. В 34-ата мин на мача Димитър Телкийски откри резултата за “Левски”, а в 46-та Седрик Бардон вкара втори гол във вратата на домакините.

Стартов състав:

Георги Петков, Живко Миланов, Елин Топузаков, Игор Томашич, Лусио Вагнер, Ричард Еромоигбе, Даниел Боримиров, Христо Йовов (90 – Милан Коприваров), Димитър Телкийски (76 – Станислав Ангелов), Седрик Бардон, Валери Домовчийски (72 – Емил Ангелов).

Старши треньор на отбора е Станимир Стоилов – самият той част от славната история на „Левски“.

Изпълнителен директор по това време е Наско Сираков, който само няколко месеца по-рано предрича в ефира на актуално студио „Дерби“: „Левски със сигурност ще влезе в най-престижния европейски турнир в една от следващите три години, но ако това не стане този сезон, няма да правим трагедии. Ще опитаме всичко възможно да осъществим мечтата на нашите фенове.„

Класирането за групите на Шампионската лига не е просто спортен успех. Това е исторически пробив, гордост за цяла България и доказателство, че когато „Левски“ има цел, може да я постигне с дисциплина, характер и вяра.

19 години по-късно – след трудности, спадове и уроци – вярваме, че клубът върви по пътя на своето възраждане. Както на терена, така и извън него. Покланяме се пред този отбор и отправяме поглед към бъдещето – с уважение към историята, но и с амбиция да я надградим.

Честит 23 август, Левскари!

