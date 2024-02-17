21 кръг на Втора лига – програма и резултати
16 февруари, петък, 14:45 часа
МОНТАНА – ЛИТЕКС 2:1
1:0 Франк Есума 34, 1:1 Илиян Капитанов 51, 2:1 Никола Борисов 90
Монтана стигна до драматичен успех с 2:1 над Литекс в двубой от 21-вия кръг на Втора лига. Франк Еле Есума даде аванс на Монтана в 34-ата минута. Владислав Цеков свали топката към Есума, който от движение стреля неспасяемо в долния ляв ъгъл на вратата на Алекс Божев. В началото на втората част Илиян Капитанов изравни резултата. Александър Бучков се озова очи в очи с Васил Симеонов, но шутира в напречната греда. При добавката обаче Илиян Капитанов не сбърка и прати топката в опразнената врата. В 90-ата минута Димитър Буров центрира от фал, а Никола Борисов беше оставен непокрит и с глава реализира за 2:1.
17 февруари, събота, 14:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ БАЛЧИК – МАРЕК ДУПНИЦА
Рефер: Стефан Гурков
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СТРУМСКА СЛАВА РАДОМИР – ЛУДОГОРЕЦ II
Рефер: Мариян Греберчарски
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ДОБРУДЖА – СПАРТАК ПЛЕВЕН
Рефер: Мартин Марков
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ДУНАВ РУСЕ – СПОРТИСТ СВОГЕ
Рефер: Кристиян Тодоров
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МАРИЦА – ЯНТРА
Рефер: Геро Писков
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СПАРТАК ВАРНА – ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС
Рефер: Георги Ю. Иванов
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БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ – БДИН ВИДИН
Рефер: Георги И. Иванов
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19 февруари, понеделник, 14:00 часа
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – ЦСКА 1948 СОФИЯ
Рефер: Георги Гинчев