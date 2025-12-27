2025 година за Монтана: Промоция и тежки битки в елита

ПФК Монтана изпраща 2025 година като част от елитната efbet Лига на България.

Тимът успя да спечели промоция от второто в първото ниво на футбола у нас и се сблъска със сериозната конкуренция на тимовете от първия ешелон.

Танчо Калпаков изгради отбор, който изглеждаше като фаворит за промоция още след преди старта на пролетния дял на сезон 2024/25 във Втора лига. Монтанчани завършиха втори с актив от 78 точки – седем зад шампиона Добруджа и шест пред третия Пирин (Благоевград). „Сините“ изковаха своята промоция три кръга преди края след нулево равенство срещу Струмска слава (Радомир) на стадион „Огоста“.

Тимът регистрира 22 победи през изминалия сезон във Втора лига, допусна само 4 загуби и завърши 12 пъти наравно. Силните изяви на най-добрата отбрана във второто ниво се оказаха ключови за промоцията, след като Монтана допусна само 15 попадения в своята врата. Васил Симеонов се отличи като стража с най-много чисти мрежи в първенството – 12. Сред голмайсторите в попаднаха Филип Ежике и Мартин Сораков, които вкараха по 7 гола, разделяйки третата позиция в групата. Владислав Цеков отбеляза още 5 попадения.

Преходът от второто към първото ниво на футбола обаче не започна леко. През лятото бяха направени редица входящи и изходящи трансфери, за да може Монтана да се подсили и да бъде готов за елита.

След само две спечелени точки в първите 4 кръга клубът се раздели с Танчо Калпаков и на негово място дойде Анатоли Нанков. Ефектът беше почти мигновен, тъй като Нанков загуби първия си двубой от ЦСКА 1948, но след това бяха постигнати единствените три победи на Монтана в Първа лига до момента. Отборът надделя последователно над Септември (София) и Добруджа у дома, както и над Ботев (Пловдив) като гост, като записа и три поредни сухи мрежи.

Успехът над Ботев на 12-ти септември обаче се оказа последен за монтанчани към момента в шампионата, в който бяха завоювани само още четири точки в 11 двубоя.

При Анатоли Нанков Монтана успя да преодолее първия кръг за Купата на България, елиминирайки Марек (Дупница) след успех с 4:1 като гост, но в последния си мач за 2025 година загуби от Локомотив (Пловдив) на 1/8-финалите в турнира.

След това поражение „сините“ се разделиха с Нанков, който за 17 мача начело на отбора постигна 4 победи, 4 равенства и допусна 9 загуби.

Монтана е на 14-то място в класирането на efbet Лига с актив от 15 точки, колкото има и 15-ия Септември (София), както и със само 2 по-малко от 12-тия Спартак (Варна).

През новата година Монтана ще има и нов треньор, с който да продължи битката за оцеляване сред най-добрите отбори у нас.

