17-годишните „моряци“ получиха бронзовите медали в Елитната група след разгром

Талантите на Черно море получиха бронзовите медали и купата за третото място в Елитната група до 17 години.

Награждаването на варненци се сътоя след двубоя с Пирин Благоевград, спечелен от „моряците“ с 6:2. Хеттрик за успеха реализира Тони Михайлов, а по един гол добавиха Ивайло Димитров, Кристиан Михайлов и Андрей Христов.

Медалите на Черно море връчи секретарят на Зоналния съвет на БФС Пламен Хаджийски, капитанът на мъжкия тим Даниел Димов и железният бранител Виктор Попов.

Бронзовите медалисти: Антоан Манасиев, Георги Монев, Пресиян Царев, Андрей Христов, Божидар Жечев, Емануил Няголов, Иван Марков, Димитър Заимов, Денислав Хасанов, Кристиан Михайлов, Ивайло Димитров, Тони Михайлов, Васил Касабов, Драгослав Петров, Йордан Тодоров, Денислав Младенов, Мартин Ангелов, Светослав Мерсинков, Виктор Иванов, Николай Миленков, Олександр Муханьов, Георги Панайотов, Андриян Калев, Кристиян Кръстев, Петър Николов

Тодор Каменов – ст.треньор, Ясен Любенов – конд. треньор, Неделчо Добрев – треньор на вратари

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