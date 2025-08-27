17-годишните „моряци“ газят с 6:0 в Елитната група

Отборът на Черно море записа разгромна победа в мач от 30-ия кръг на Елитната група до 17 години.

Възпитаниците на Тодор Колев се наложиха с 6:0 при домакинството на Спартак Плевен на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

„Моряците“ изиграха ударно първото полувреме, като на почивката водеха с 5:0 след два гола на Кирил Петров и по един на Боян Русинов, Стефан Монев и Евгений Ченков. След почивката Боян Русинов реализира втория си гол в срещата, с което оформи и крайния резултат.

В следващия кръг Черно море гостува на Локомотив Пловдив. Мачът е на 30 август (събота) от 9:30 часа.

Съставът на Черно море: Георгий Кисе, Мартин Пенчев, Румен Илиев, Мартин Тодоров, Стилиян Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Боян Русинов, Кирил Петров, Евгений Русланович (Димитър Георгиев, Мариян Михайлов, Ивайло Колев, Александър Николаев, Пресиан Алексиев, Симеон Желязков, Антони Димитров, Габриел Петков, Александър Катранджиев).

