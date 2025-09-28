17-годишните „моряци“ биха Пирин в Благоевград

Отборът на Черно море постигна победа при гостуването си в Благоевград.

„Моряците“ надиграха тима на Пирин с 1:0 в мач от 7-ия кръг на Елитната група до 17 години.

Възпитаниците на Тодор Колев поведоха в резултата през първото полувреме. В 44-ата минута Боян Русинов проби през фланга и центрира в наказателното поле, където Евгений Ченков завърши реализира за 1:0.

През втората част Черно море бе пълен господар на терена, като можеше да направи резултата по-изразителен, но вратарят на домакините успя да спаси няколко много чисти положения пред неговата врата.

Така „моряците“ заемат второ място в подреждането с 16 точки, на три по-малко от лидера Лудогорец. Трети е тима на Ботев Пловдив, който също има 16 точки, но с по-лоши показатели от Черно море.

В следващия кръг „зелено-белите“ приемат тима на ЦСКа 1948. Мачът е на 4 октомври от 10:30 часа на стадион „Корабостроител“ във Варна.

Съставът на Черно море: Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Стилиян Тодоров, Симеон Желязков, Росен Диманов, Георги Цанков, Ивайло Колев, Пресиан Алексиев, Боян Русинов, Евгений Ченков (Никола Колев, Никола Христов, Габриел Петков, Румен Илиев, Антони Димитров, Александър Катранджиев).

