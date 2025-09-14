15-годишните „моряци“ биха Септември в София

Талантите на Черно море записаха победа при гостуването си на Септември София в мач от 6-ия кръг на Елитната група до 15 години.

Възпитаниците на Тодор Каменов се наложиха с 2:0 срещу своя съперник, като на почивката резултатът бе 1:0.

Момчил Тодоров изведе варненци напред в резултата през първата част, а Теодор Николаев покачи на 2:0 след почивката.

В следващия кръг Черно море приема Лудогорец. Срещата е на 21 септември (неделя) от 15 часа на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Съставът на Черно море: Стефан Стефанов, Веселин Радев, Николай Николаев, Момчил Тодоров, Иван Михайлов, Теодор Николаев, Димитър Игнев, Борис Тодоров, Панайот Манев, Станчо Казаков, Денис Мюрветов (Димитър Гергевски, Деян Атанасов, Самуил Атанасов).

