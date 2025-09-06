събота, септември 6, 2025
Днес отбелязваме 140 години от Съединението на България.

Това е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. Акт, поставил началото на днешна България. Акт, който ни показва пътя – когато сме обединени, сме най-силни.
Съединението е координирано от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК). То се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември (18 септември по нов стил) 1885 г., подкрепен от българския княз Александър I и ръководен от майор Данаил Николаев.
С изключение на няколко изолирани произшествия, Съединението е осъществено почти без кръвопролития.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

