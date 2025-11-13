Днес се навършват 127 години от рождението на Цветан Генев – Цеко.

Той е роден през далечната 1898 година в град Шумен, но семейството му скоро след това се премества да живее в София.

Генев е един от основателите на „Левски“, а от 1915 година е негов основен нападател. За „сините“ играе общо 13 сезона до 1927 година. Дебютира на 1 април 1915 година, едва на 16 години, 4 месеца и 18 дни в приятелски мач срещу „Славия“ (0:1). Има 53 мача и 53 гола в шампионата и над 100 международни и приятелски срещи. Трикратен столичен шампион (1923, 1924 и 1925 година). За националния отбор на България записва 3 мача. Участник е в VIII-те летни олимпийски игри в Париж.

Генев е бил играч с много добра техника и висока резултатност. Вдъхновител на отбора в онези години.

Освен като основател на клуба влиза в историята и като първия треньор на „Левски“, който печели шампионската титла (1932/33 година). Член на управителния съвет на „Левски“. Ръководил е и националния отбор. Син е на великия български генерал от Балканската война Никола Генев.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Цветан Генев – Цеко.

