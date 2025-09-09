124 години от рождението на Иван Радоев

Днес се навършват 124 години от рождението на един от легендарните бранители на „Левски“ – Иван Радоев.

Известният още с прякора си Баба Рада футболист е роден през 1901 година. Играе като защитник в „Левски“ 11 сезона от 1918 -1928 година. Записва общо 120 мача със синия екип, от които 75 за първенство и 45 мача в евротурнирите.

Включен е в първия национален отбор и е участник на Олимпийските игри през 1924 година в Париж.

Завършва Държавната треньорска школа през 1948 година. Дългогодишен треньор отначало на обществени начала на редица отбори в страната. Треньор на „Левски“ през 9 сезона в периода от 1934 до 1951 година. В тези години извежда „Левски“ три пъти до шампионската титла на България и печели три пъти Купата на страната, като при това прави и „дубъл“ (1946, 1947 и 1950 година). Иван Радоев и Асен Панчев са моделиерите на онзи тим на „Левски“, който между 1940 и 1950 г. доминира в българския футбол.

Ръководи националния отбор на България в 8 мача в периода между 1939 и 1950 година. През 1965 година получава званието „Заслужил треньор“.

Отива си от този свят на 84-годишна възраст на 4 август 1985 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Иван Радоев.

