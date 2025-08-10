неделя, август 10, 2025
Последни:
Спорт

121 години от рождението на Никола Мутафчиев

Редактор

Днес се навършват 121 години от рождението на Никола Мутафчиев.

Роден на 10 август 1904 година в Стара Загора, той се преселва в София още като дете.

Живее, учи и израства в квартала на „левскарската“ Втора мъжка гимназия. Никола Мутафчиев играе за „сините“ от 1920 до 1926 година – общо 6 сезона. Участва в 52 шампионатни мача с 50 отбелязани гола; 24 международни мача с 12 гола и десетки други приятелски мача. Трикратен столичен шампион (1923, 1924, 1925 година) и носител на Купа „Улпия Сердика“ през 1926 година.

Мутафчиев има 4 участия за националния отбор на България. Той е автор на първия гол за държавния ни тим в неговата история. Това се случва на 10 април 1925 година в Истанбул срещу Турция при загубата с 1:2. Той е един от идолите на „синята“ публика в периода 1920 – 1930 година.

През 1926 година заболява тежко и след две години се отказва от активна състезателна дейност.

През 1964 г. по случай 50-ата годишнина на „Левски“ е избран в идеалния тим на клуба. По същия повод Любомир Ангелов (Старото), който по това време е рекордьор по голове за националния отбор, казва: „Най-добрият български футболист е нападателят на „Левски“ от ранния период – Никола Мутафчиев“.

Отива си от този свят на 24 март 1963 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Никола Мутафчиев.

Интересно от мрежата

Вижте още

Групата на ЦСКА за домакинството срещу Спартак Вн

Редактор

Програмата на Левски до реванша с Апоел (Беер Шева)

Редактор

Старши треньорът на Берое Пламен Липенски на старта на подготовката

Редактор

Pin It on Pinterest