Днес се навършват 121 години от рождението на Никола Мутафчиев.

Роден на 10 август 1904 година в Стара Загора, той се преселва в София още като дете.

Живее, учи и израства в квартала на „левскарската“ Втора мъжка гимназия. Никола Мутафчиев играе за „сините“ от 1920 до 1926 година – общо 6 сезона. Участва в 52 шампионатни мача с 50 отбелязани гола; 24 международни мача с 12 гола и десетки други приятелски мача. Трикратен столичен шампион (1923, 1924, 1925 година) и носител на Купа „Улпия Сердика“ през 1926 година.

Мутафчиев има 4 участия за националния отбор на България. Той е автор на първия гол за държавния ни тим в неговата история. Това се случва на 10 април 1925 година в Истанбул срещу Турция при загубата с 1:2. Той е един от идолите на „синята“ публика в периода 1920 – 1930 година.

През 1926 година заболява тежко и след две години се отказва от активна състезателна дейност.

През 1964 г. по случай 50-ата годишнина на „Левски“ е избран в идеалния тим на клуба. По същия повод Любомир Ангелов (Старото), който по това време е рекордьор по голове за националния отбор, казва: „Най-добрият български футболист е нападателят на „Левски“ от ранния период – Никола Мутафчиев“.

Отива си от този свят на 24 март 1963 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Никола Мутафчиев.

