11 лицензирани специалисти ще водят тренировъчния процес в ДЮШ на Черно море

11 лицензирани специалисти ще водят тренировъчния процес в Детско-юношеската школа на Черно море през сезон 2020/2021.

Мартин Христов, който стана шампион на България в Елитната група до 19 години през сезон 2018/2019 г., отново ще води най-големите футболисти в школата на Черно море. Помощник на Христов ще е Иван Николов.

Николай Кънчев ще е наставник на U17 в Елитната група, като негов помощник отново ще е Георги Попов.

В елитната група до 15 години тимът на “моряците” ще бъде воден от Тодор Каменов, с помощник Миро Мирчев.

Ето всички отбори и съответните треньори набор по набор:

Черно море U19 – Мартин Христов/Иван Николов

Черно море U17 – Николай Кънчев/Георги Попов

Черно море U15 – Тодор Каменов/Мирослав Мирчев

Черно море 2005 – Станислав Стоянов

Черно море (2007) – Тодор Марев

Черно море (2008) – Георги Попов

Черно море (2009) – Калоян Георгиев

Черно море (2010) – Мирослав Мирчев

Черно море (2011) – Страхил Байчев

Черно море (2012) – Тошко Колев

Черно море (2013) – Иван Николов

Директор на детско-юношеската школа – Калоян Георгиев