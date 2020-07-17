11 лицензирани специалисти ще водят тренировъчния процес в ДЮШ на Черно море
11 лицензирани специалисти ще водят тренировъчния процес в Детско-юношеската школа на Черно море през сезон 2020/2021.
Мартин Христов, който стана шампион на България в Елитната група до 19 години през сезон 2018/2019 г., отново ще води най-големите футболисти в школата на Черно море. Помощник на Христов ще е Иван Николов.
Николай Кънчев ще е наставник на U17 в Елитната група, като негов помощник отново ще е Георги Попов.
В елитната група до 15 години тимът на “моряците” ще бъде воден от Тодор Каменов, с помощник Миро Мирчев.
Ето всички отбори и съответните треньори набор по набор:
Черно море U19 – Мартин Христов/Иван Николов
Черно море U17 – Николай Кънчев/Георги Попов
Черно море U15 – Тодор Каменов/Мирослав Мирчев
Черно море 2005 – Станислав Стоянов
Черно море (2007) – Тодор Марев
Черно море (2008) – Георги Попов
Черно море (2009) – Калоян Георгиев
Черно море (2010) – Мирослав Мирчев
Черно море (2011) – Страхил Байчев
Черно море (2012) – Тошко Колев
Черно море (2013) – Иван Николов
Директор на детско-юношеската школа – Калоян Георгиев