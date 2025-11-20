Днес се навършват 109 години от рождението на Любомир Алдев.

Известният с прякора си Алдето футболист започва кариерата си като дясно крило в третодивизионния столичен клуб „Аспарух“ от квартал „Слатина“. На 17 години преминава в „Левски“. През 1934 година „сините“ остават без вратар поради едновременното напускане на Ради Мазников и чеха Карел Буркерт. Това налага Алдев да бъде преквалифициран от треньора Цветан Генев. Той застава на вратата на „Левски“ и остава под рамката цели 15 сезона.

Изиграните му срещи обаче са едва 83, тъй като Алдето завършва Военното училище и става кадрови офицер. Това е основната му професия. Тренира предимно в казармата и само когато не е служебно ангажиран с тима. Това много често го възпрепятства да играе. През 1944 година участва като командир на планинска батарея при боевете за Страцин, за което е награден и с орден за храброст.

Любомир Алдев е четирикратен шампион на България (1936/37, 1941/42, 1945/46 и 1946/47 година) и трикратен носител на Националната купа (1937, 1942 и 1947 година). Най-успешна за него е 1942 година, когато той почти неизменно е на вратата, а тимът прави първия си дубъл в историята.

Алдето е бил известен със своята безумна смелост. Не особено висок за този пост, но много пъргав и решителен. Плонжира без страх в краката на противниковите нападатели. Вследствие на това претърпява и няколко сериозни контузии.

Отказва се от футбола през 1948 година. След демобилизацията си от армията като пенсионер дълги години е в ръководството на „Левски“ – единствената му спортна любов за цял живот. Бе началник отдел „футбол“, председател на Комисията за деца и юноши, завеждаш секция „Ветерани“. И така – в продължение на почти 30 години. Инфарктът го покосява след мач на юношеския тим на „Левски“ и така той живее до последния си дъх със своя любим отбор.

Отива си от този свят на 27 август 1994 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Любомир Алдев.

