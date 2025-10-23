четвъртък, октомври 23, 2025
Последни:
Спорт

108 години от рождението на Апостол Соколов

Редактор

Днес се навършват 108 години от рождението на легендарния страж на „Левски“ Апостол Соколов. 

Роден на 23 октомври 1917 година в София, той е възпитаник на втородивизионния столичен клуб „България“, кв. „Иван Вазов“. За първи път идва в „Левски“ през 1939 година, но не може трайно да се наложи в тима и изиграва само няколко мача. Тъй като по професия е телеграфист, преминава в тогавашния пощенски спортен клуб „Княз Кирил“. След 9 септември 1944 година този клуб е обединен с „Левски“ и Поцо отново е при „сините“.

Оттук насетне до 1949 година започва голямата, истинската кариера на „Великия Поцо“, както ще го нарече публиката впоследствие.

Той записва 86 мача със синия екип и печели три шампионски титли и три национални купи (1946, 1947 и 1949 година), за които има основен дял. Те са израз на играта на един тим, който през онези години рядко изпитва горчивия вкус на загубите. Всичко това го отвежда в редовете и на националния тим на България, където записва 15 мача.

Именно от 1945 до 1949 година Апостол Соколов се изгражда като вратар, който не стои само в рамките на вратата, а действа в цялото наказателно поле, дори и извън него, като за времето си това е истинска революция в играта. Оригиналният му стил често е критикуван, но той не отстъпва от него.

Баща е на друга голяма легенда на „сините“ от шейсетте години на миналия век – Георги Соколов.

Отива си от този свят на 12 юни 1987 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Апостол Соколов!

Интересно от мрежата

Вижте още

Президентът на БФС присъства на първа копка за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“ в Добрич

Редактор

ЦСКА взе първа победа

Редактор

Лудогорец U13 загря за шампионата с погром над Янтра

Редактор

Pin It on Pinterest