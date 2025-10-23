108 години от рождението на Апостол Соколов

Днес се навършват 108 години от рождението на легендарния страж на „Левски“ Апостол Соколов.

Роден на 23 октомври 1917 година в София, той е възпитаник на втородивизионния столичен клуб „България“, кв. „Иван Вазов“. За първи път идва в „Левски“ през 1939 година, но не може трайно да се наложи в тима и изиграва само няколко мача. Тъй като по професия е телеграфист, преминава в тогавашния пощенски спортен клуб „Княз Кирил“. След 9 септември 1944 година този клуб е обединен с „Левски“ и Поцо отново е при „сините“.

Оттук насетне до 1949 година започва голямата, истинската кариера на „Великия Поцо“, както ще го нарече публиката впоследствие.

Той записва 86 мача със синия екип и печели три шампионски титли и три национални купи (1946, 1947 и 1949 година), за които има основен дял. Те са израз на играта на един тим, който през онези години рядко изпитва горчивия вкус на загубите. Всичко това го отвежда в редовете и на националния тим на България, където записва 15 мача.

Именно от 1945 до 1949 година Апостол Соколов се изгражда като вратар, който не стои само в рамките на вратата, а действа в цялото наказателно поле, дори и извън него, като за времето си това е истинска революция в играта. Оригиналният му стил често е критикуван, но той не отстъпва от него.

Баща е на друга голяма легенда на „сините“ от шейсетте години на миналия век – Георги Соколов.

Отива си от този свят на 12 юни 1987 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Апостол Соколов!

