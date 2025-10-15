106 години от рождението на Димитър Дойчинов

Днес се навършват 106 години от рождението на един от големите играчи и треньори на „Левски“ Димитър Дойчинов.

Роден на 15 октомври 1919 година в Дупница той носи синия екип от 1938 до 1953 година и записва 125 мача и 16 гола. Петкратен шампион на България (1945/46, 1946/47, 1948/49, 1950 и 1953 година) и трикратен носител на Купата на страната (1947, 1949 и 1950 година).

Като треньор печели европейската титла за юноши през 1969 година. През 1972 година става старши треньор на „Левски“ и печели шампионската титла на България през 1974 година, като рекордът му от 12 поредни победи и 29 от 30 възможни точки от есенния сезон на първенството 1973/1974 г. е ненадминат цели 29 години.

Записва 3 мача като треньор на националния отбор на България.

Завършил е ВИФ, специалност „Футбол“. Заслужил треньор от 1969 година.

Отива си от този свят на 3 февруари 2011 година.

ПФК „Левски“ се прекланя пред светлата памет на Димитър Дойчинов.

