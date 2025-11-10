10 от Черно море изпуснаха ЦСКА

Талантите на Черно море завършиха 1:1 при гостуването си на ЦСКА в мач от 11-ия кръг на Елитната група до 17 години.

Момчетата на Тодор Колев могат да съжялават, че не си тръгнаха от София с пълния комплект точки, след като водеха в резултата до 92-рата минута и допуснаха изравняване.

Като цяло мачът бе равностоен, като първото полувреме завърши 0:0. След почивката „моряците“ откриха резултата в 75-ата минута след корнер. След изпълнението му топката бе избита към дъгата, където Боян Русинов стреля и изведе варненци напред в резултата. В 88-ата минута именно голмайсторът на Черно море бе изгонен за втори жълт картон, а с човек по-малко „зелено-белите“ не успяха да запазят преднината си. В даденото от рефера продължение домакините стигнаха до 1:1 с гол, след центриране от фланга.

В следващия кръг Черно море приема тима на Ботев Пловдив. Срещата е на 14 ноември, петък от 11:30 часа на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Съставът на Черно море: Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Мартин Тодоров, Румен Илиев, Стилиян Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Ивайло Колев, Боян Русинов, Евгений Русланович (Георгий Кисе, Симеон Желязков, Стефан Монев, Габриел Петков, Пресиан Алексиев, Никола Христов, Антони Димитров).

