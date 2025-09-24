Звездното сопрано Нино Мачаидзе с бляскав гала концерт в Пловдив

Звездното сопрано Нино Мачаидзе ще поднесе на българската публика незабравима вечер с едни от най-известните арии за сопрано на 26 септември от 19:00 ч. на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив.

Грузинската певица е редовен солист на театри като Ла Скала, Виенската държавна опера и Метрополитън опера, и е сред най-търсените имена на световните оперни сцени. След участията си на Пучини фестивала в Торе дел Лаго и Летния фестивал в Дубровник, Мачаидзе ще закрие фестивала OPERA OPEN и символично ще открие новия творчески сезон 2025/2026 на Опера Пловдив.

В програмата на гала концерта, под диригентството на маестро Диан Чобанов и с Оркестъра на Опера Пловдив, са включени шедьоври от Моцарт, Пучини, Каталани, Гуно, Масне и Дворжак.

Гостуването на звездата, първоначално планирано за Античния театър през лятото, бе отложено поради временен проблем с гласните струни, но сега публиката ще има възможност да я аплодира на живо.

Артистичната кариера на Нино Мачаидзе се развива на някои от най-престижните световни сцени, сред които: Метрополитън опера (Ню Йорк), Баварската държавна опера (Мюнхен), Държавната опера в Берлин, Гран театър дел Лисеу (Барселона), Театър Ла Моне (Брюксел), Парижката национална опера, Кралската опера в Ковънт Гардън (Лондон) и Операта в Лос Анджелис.

Възпитаничка на Академията на театър „Ла Скала“ в Милано, Мачаидзе дебютира на сцената на „Ла Скала“ през 2007 г. като Мари в „Дъщерята на полка“, с което поставя началото на своята международна кариера. Истинският ѝ пробив идва през лятото на 2008г., когато предизвиква сензация като Жулиета в „Ромео и Жулиета“ на фестивала в Залцбург, партнирайки си с Роландо Виясон.

Сред важните роли в развитието на репертоара ѝ се нареждат Джулиета в „Капулети и Монтеки“, Манон в едноименната опера на Масне и Марфа в „Царската невеста“ на Римски-Корсаков.

Настоящият сезон включва участия в „Елизабета, кралица на Англия“ в Палермо, „Бохеми“ в Монте Карло и на фестивала Пучини, Жана д’Арк в Парма, „Ромео и Жулиета“ в Берлинската държавна опера и „Фауст“ в Опера Роял де Валони (Лиеж).

Сред последните ѝ участия са: Обсадата на Коринт (Пезаро), Рибарите на перли (Лос Анджелис), Гийом Тел (Палермо), Ромео и Жулиета (Карлсруе), Палячи (Женева, Рим, Салерно), Севилският бръснар (Верона, Амстердам), Хофманови разкази (Неапол), Манон (Париж и Виена), Бохеми (Токио), Viva la mamma! (Мадрид), Армида (Марсилия), Луиза Милер (Цюрих, Хамбург, Залцбург), Жана д’Арк (Рим), Крадецът сврака (Виена), Травиата (Берлин, Неапол, Бари, Севиля), Ломбардци на първия кръстоносен поход (Монте Карло, Будапеща, Мюнхен), Дон Карлос (Хамбург) и специалния проект „Революция“ във Виена и Брюксел, посветен на Верди и Росини, включително Отело на двамата композитори във Франкфурт.

Гала концертът на Нино Мачаидзе в OPERA OPEN е част от фестивалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата.

Билети се продават на касата на Опера Пловдив в ДК „Борис Христов“ и в цялата мрежа на Ивентим.

Facebook

Twitter



Shares