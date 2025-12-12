Звездни солисти и великолепна музикав Коледния концерт на великотърновския театър

Музикална феерия с изпълнения на популярни произведения от обичани опери, оперети и мюзикъли ще поднесе на публиката екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ в своя традиционен Коледен концерт.

С празничния спектакъл на 15 декември артистите от великотърновския театър ще зарадват ценителите на изкуството в Габрово, а на 16 декември ще гостуват в Плевен. На 18 декември от 19 часа Коледният концерт ще бъде представен в голяма зала на МДТ във Велико Търново.

Програмата включва емблематични произведения от Щраус, Лехар, Калман, Доницети, Росини, Верди, Пучини, Гуно и Уебър, споделя диригентът Георги Патриков. Сред акцентите са увертюрите към оперетите „Циганският барон“ и „Прилепът“, арии от „Царицата на чардаша“, „Принцесата на цирка“, „Джудита“. Публиката ще чуе на дуета на Дулкамара и Адина от операта „Любовен еликсир“ на Доницети, както и грандиозната ария „Nessun dorma“ от операта „Турандот“ на Пучини в изпълнение на китайския тенор Цинг Фанг Хъ.

Гостите на празничните вечери в трите града ще се насладят на ярките изпълнения на солистите на МДТ Теодора Петрова, Мирела Ябанджиева, Никола Иванов, Никола Попов, Пламен Долапчиев, Пламен Кумпиков, Цинг Фанг Хъ, хора и оркестъра на театъра.

В програмата участва и гост-звездата Християна Лоизу, която преди броени дни дебютира с огромен успех на великотърновска сцена в националната премиера на култовия бродуейски мюзикъл „Дракула“. Нейното присъствие в Коледния концерт е едно от ярките събития на сезона. Публиката ще има възможност да чуе в нейно изпълнение някои от най-обичаните песни на Андрю Лойд Уебър – изящната „Memory“ от „Котките“ и драматичната „Мария Магдалена“ от рок операта „Исус Христос Суперзвезда“.

Водещи на Коледния концерт са артистите Полина Петкова и Цветелин Илчев. По традиция в музикалния спектакъл ще участва велокотърновската певица Гергана Стоянова, която ще представи на сцената новата си песен „Знам, ще прочетеш това писмо“. Специални гости на голямата сцена във Велико Търново отново ще бъдат талантите от Детска вокална група „Пеещи камбанки“ при Младежкия дом с ръководител Владимир Габров

Сценарият за концерта е подготвен от Цветелин Илчев. Освен диригента Георги Патриков, в постановъчния екип участват още концертмайсторът Мария Павлова и хормайсторът Яница Първанова.

