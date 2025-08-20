Звено ОДАП преобразява 7 детски площадки в най-големия старозагорски кв.„Железник“
Подменят се ударопоглъщащите настилки, ремонтират се съоръженията за
игра, оградите и пейките
Общо седем детски площадки в най-големия по площ и по жители
старозагорски квартал – „Железник“, ще бъдат обновени до началото на
есента. През тази седмица продължава и монтажът на новата ударопоглъщаща
настилка, информира главният експерт в Звено „Организация на движението
и аварийна поддръжка“ (ОДАП) при Община Стара Загора Методи Губеров.
Паралелно с настилките служителите на звеното ремонтират детските
съоръжения за игра, оградите и пейките.
Подготовката на площадките за монтажите е възложена на звено ОДАП, което
трябва да демонтира и извози старата настилка, както и да направи
основно почистване и измиване на бетоновата основа. „Вече са подготвени
пет от площадките в „Железник“, като две от тях са и с новата настилка.
Тази задача е една от най-мащабните в 7-годишната история на Групата за
поддържане на детски и спортни площадки“, определи г-н Губеров.
Точно на 23 юли, когато е рожденият ден на групата, бе монтирана
настилката на първата площадка, която се намира на ул. „Арх. Христо
Димов“ 10-12. Обновлението на всяка от тях отнема около седмица усилия.