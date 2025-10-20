Звено „ОДАП“ подменя пейки и съдове за смет за по-уютна градска среда

Дейностите са съсредоточени както в парковете на Стара Загора, така и в някои села

Два съществени елемента от градската среда, необходими за комфортното пребиваване на старозагорци в обществени пространства, са били във фокуса на вниманието на Звено „Организация на движението и аварийна поддръжка“ (ОДАП) при Община Стара Загора. Това са парковата мебел и съдовете за смет, за да се осигури възможност на минувачите да разполагат с удобни места за кратък отдих, както и да изхвърлят отпадъците си на регламентирани места, за да се предпази Стара Загора от замърсяване.

Информацията за свършеното от Звено „Организация на движението и аварийна поддръжка“ (ОДАП) при Община Стара Загора предостави главният експерт Методи Губеров. През третата октомврийска седмица са монтирани 10 нови пейки и 6 кофи за смет в село Братя Кунчеви, ремонтирани са 3 пейки и 2 кофи за смет в малкия парк северно от Драматичния театър „Гео Милев“, поправени са и три пейки на ул. „Св. Княз Борис“ № 43 пред Млечна кухня в Стара Загора, посочи той.

60 стари и амортизирани кофи са смет са ремонтирани и вече подменени с 60 броя нови в южната част на парк „Артилерийски“. Тъй като най-новият и модерен парк на Стара Загора, изграден върху 70 декара, е посещаван изключително много от хората, това е само първият етап от подмяната на кошчетата там. В централната част на парка се намира най-големият в Стара Загора шадраван, около него често се провеждат развлекателни събития с присъствието на много хора, затова е необходимо те да имат под ръка места за изхвърляне на отпадъците.

Сред свършеното от Звено „ОДАП“ е още монтирането на 5 нови кофи за смет в двора на СОУ „Максим Горки“, както и ремонтирането на 3 пейки в кв. „Железник“.

