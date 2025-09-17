Зоопаркът в Стара Загора посрещна нови обитатели – лъвовете София, Елза и Лео

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров лично посети зоопарка и новите му обитатели

Старозагорският зоопарк вече се радва на трима нови и царствени обитатели – женските лъвици София и Елза, както и мъжкият лъв Лео. Те пристигнаха от Словакия и вече се адаптират към новата си среда. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров лично посети зоопарка и се запозна с новите му обитатели.

„Животните са в отлично телесно и здравословно състояние. Въпреки стреса от дългото пътуване, се адаптират добре. Очакваме в рамките на десетина дни напълно да свикнат с новия си хабитат“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на зоопарка. Той благодари на кмета и на общинското ръководство за постоянната подкрепа и подчерта, че Зоопарк – Стара Загора продължава да се развива в посока към съвременен европейски стандарт.

По време на посещението си кметът Живко Тодоров съобщи добри новини за бъдещото развитие на обекта и поздрави екипа за грижите и високото ниво на поддръжка.

Кметът Тодоров обяви, че общината вече е кандидатствала с проект по европейска програма за разширяване и модернизация на зоопарка. Сред предстоящите подобрения са нов хабитат за мечките, терариум от ново поколение, както и обновяване на клетките и средата за други животински видове.

Очаква се в най-скоро време към обитателите на зоокъта да се присъедини и един от най-редките и застрашени видове в Европа – евроазиатски рис.

Заповядайте в Зоопарк – Стара Загора, за да се срещнете лично с новите му царствени жители – София, Елза и Лео!

